Sommerausklang mit Wolken und Regen

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter durch die Innenstadt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Der Sommer in Rheinland-Pfalz und im Saarland klingt mit trübem Wetter aus. An diesem Montag ist es überwiegend bewölkt, zeitweise sind Regenschauer angesagt, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

