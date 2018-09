später lesen Sommergefühle in Rheinland-Pfalz: Bis zu 31 Grad warm Teilen

Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang wird die 30-Grad-Marke in der kommenden Woche voraussichtlich nochmal geknackt. Der ehemalige Tropensturm „Helene“ und das Hoch „Rodesang“ sorgen in der kommenden Woche für Sommergefühle in Rheinland-Pfalz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. dpa