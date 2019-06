Sommerliche Temperaturen am langen Wochenende

Bielefeld Das Pfingstwochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird warm und sonnig. Besonders schön wird der Pfingstsonntag bei Höchsttemperaturen von 25 Grad, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Am Samstag sei mit Temperaturen um die 20 Grad zu rechnen - durch starke bis stürmische Böen und vereinzelte Wolken könne die Luft sich aber kühler anfühlen. Am Sonntagnachmittag ist zunächst nur im Süden mit einzelnen Schauern zu rechnen - am Montag verbreitet auch mit Gewittern.