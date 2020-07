Sommerliche Temperaturen zum Wochenstart

Eine Frau liegt an einem Uferabschnitt am Rhein auf einer Decke. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zum Wochenstart auf sommerliche Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, sind am Montag Höchstwerte von 28 bis 32 Grad zu erwarten, in Hochlagen bis 25 Grad.

