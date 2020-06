Sommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Offenbach Das Wetter wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Dienstag sommerlich warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es werde zudem sehr sonnig. Nur ab und an sollen Schleierwolken oder lockere Quellwolken zu sehen sein.



Auch am Mittwoch bleibt es den Meteorologen zufolge meist heiter. Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad seien aber auch einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Auch Starkregen und stürmische Böen können dabei nicht ausgeschlossen werden.