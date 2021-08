Sommerschule Rheinland-Pfalz soll es auch 2022 geben

Mainz Schon in den letzten Ferientagen steht für Tausende Kinder und Jugendliche Deutsch und Mathe auf dem Programm. Viele ehrenamtliche Kursleiter nutzen die Erfahrung als Vorbereitung auf den Schulberuf.

Spielerisches Lernen in den Sommerferien soll es auch im nächsten Jahr wieder geben. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte am Mittwoch in Mainz: „Ich bin überzeugt, dass wir das Projekt Sommerschule wieder auf die Spur setzen können, vielleicht in veränderter Form.“ So könnten die Angebote für spielerisches Lernen noch stärker mit den Lehrkräften der Schülerinnen und Schüler abgestimmt werden.