Sommersemester bleibt in Rheinland-Pfalz digital

Mainz Nach dem digitalen Start Mitte April soll es an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz auch weiter keine Präsenzveranstaltungen geben. Hochschulen und das Wissenschaftsministerium hätten sich am Freitag in einer Videokonferenz darauf verständigt, das laufende Sommersemester 2020 als digitales Semester fortzuführen, teilte das Ministerium in Mainz mit.



