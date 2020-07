Kostenpflichtiger Inhalt: Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Wandern, wo wilde Buchsbaumwälder wachsen

Enge Pfade durch wilde Buchsbaumwälder sorgen an der Mosel bei Wanderern für Urlaubsgefühle. Foto: TV/Bram de Mos

Buchsbaum. Da denkt man an zurechtgestutzte Hecken und kugelige Gartenskulpturen. Und nicht an urig wilde Wälder voll meterhoher Bäume. Dabei ist das würzig duftende Gewächs an der Mosel heimisch.