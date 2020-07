Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Das Rätsel der Lavabombe – Was ist da in der Vulkaneifel passiert?

Extra

Die meisten Menschen kennen den Schwarzstorch wohl nur aus der Zeitung. Musste doch schon so manches Windkraftvorhaben gestoppt werden, um die seltenen Vögel zu schützen. In Europa brüten nur ein paar Tausend Paare – das ist mehr als die Hälfte des sehr kleinen Weltbestandes. In Deutschland sind es insbesondere die Fließgewässer- und waldreichen Mittelgebirgslandschaften, die vom Schwarzstorch besiedelt werden, wie das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald mitteilt.

Der Schwarzstorch ist ein sogenannter heimlicher Rückkehrer, der seit Anfang der 1980er Jahre wieder in Rheinland-Pfalz und dem Saarland brütet. Die Verfolgung des Vogels hatte sein Aussterben bereits Ende des 19. Jahrhunderts verursacht. Heute gibt es wieder genügend großkronige und alte Horstbäume für das sehr große Nest. Außerdem braucht der störungsempfindliche Schwarzstorch ein reiches Angebot an Nahrung und viel Ruhe in seinem Brutgebiet. So hat er sich, neben anderen seltenen Arten wie dem Fischadler, wieder im Nationalpark angesiedelt. (red)