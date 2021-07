Sommerurlaub in Rheinland-Pfalz: Was ist erlaubt?

Mainz Die großen Ferien beginnen und viele bleiben im zweiten Sommer der Pandemie zuhause in Rheinland-Pfalz. Ein ganz normaler Sommer wird es trotz vieler aufgehobener Beschränkungen aber noch nicht.

Die 24. Corona-Bekämpfungsverordnung gilt auch während der Sommerferien - zumindest bis Ende Juli. Wenn es die Lage zulasse, werde sie verlängert, heißt es in der Staatskanzlei. Die Sommerferien beginnen an diesem Freitag und gehen bis Mitte August. Die wichtigsten Bestimmungen im Überblick:

- Private Feiern sind mit bis zu 100 Gästen möglich. Dabei gilt in Innenräumen aber die 3-G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete.

- Maximal 5000 Zuschauer gilt als Limit für Außenveranstaltungen ohne feste Plätze - also etwa auf Festplätzen oder in Parks. Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern können in Abstimmung mit örtlichen Behörden zugelassen werden.

- Bis zu 50 Menschen - plus Trainer - können in einer Gruppe Sport machen, draußen und in Hallen. Das gilt auch für Proben der Laien-Kultur. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit, kommen also noch dazu.