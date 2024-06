Wetter Sommerwetter mit Gewittern: Rheinland-Pfalz und im Saarland

Bei sommerlichen Temperaturen ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen auch mit Schauern und teils mit Starkregen zu rechnen. Der Donnerstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach vom Mittwoch zunächst sonnig und heiter. Im Tagesverlauf könne es dann vor allem östlich des Rheins und in der Pfalz Schauer und Gewitter mit Starkregen geben. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 32 Grad.