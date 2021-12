Sonderimpfaktionen über die Feiertage im Saarland

Saarbrücken Impfungen gegen das Corona-Virus sind im Saarland auch über die Feiertage möglich. Es seien eine Reihe von Sonderimpfaktionen an Weihnachten, Silvester und Neujahr geplant, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Angeboten würden sie unter anderem in Saarbrücken, Wemmetsweiler, St. Wendel, Neunkirchen, Furpach, Wellesweiler und Saarlouis. Dabei gebe es die Möglichkeit, kurzfristig ohne Termin eine Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung zu erhalten, hieß es.

In den vier Impfzentren des Landes dagegen werden über die Feiertage keine Impftermine angeboten. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hatte mitgeteilt, die Mitarbeiter in den Impfzentren arbeiteten seit Beginn der Impfungen unter voller Belastung - und hätten sich „die Schließtage redlich verdient“.

Da über die Weihnachtsfeiertage und Silvester eine steigende Testnachfrage erwarte werde, seien alle Landestestzentren mit der maximalen Testkapazität von bis zu drei Testlinien geöffnet.

