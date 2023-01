SPD-Kommunalpolitikerin : Sonja Bräuer will Landrätin von Cochem-Zell werden

Cochem Bei der Landratswahl im Kreis Cochem-Zell treten in diesem Sommer zwei Frauen gegeneinander an: SPD, Grüne und Freie Wähler haben nach einer Mitteilung vom Freitag die SPD-Kommunalpolitikerin Sonja Bräuer als gemeinsame Kandidatin nominiert.

„Wir haben von Beginn an im Dreierbündnis gemeinsam nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin gesucht, der oder die zu uns im Kreis Cochem-Zell passt“, erklärten Benedikt Oster (SPD), Matthias Müller (Freie Wähler) und Ingrid Bäumler (Grüne) in einer gemeinsamen Mitteilung. Bräuer wurde in Idar-Oberstein geboren und ist seit mehreren Jahren in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und im Kreis Bad Kreuznach kommunalpolitisch aktiv. Zurzeit ist sie in dem für Kommunen zuständigen Innenministerium in Mainz beschäftigt. Nach der Nominierung durch die drei Kreisvorstände steht noch das Votum der Mitgliederversammlungen aus.