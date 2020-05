Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Passanten sitzen in der Sonne im Park vor der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Mittwoch auf sonniges Wetter freuen. Es werde heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nur am Nachmittag bilden sich demnach gebietsweise ein paar Quellwolken.



