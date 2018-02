später lesen Sonne lacht erst am Nachmittag für die Narren Teilen

Narren schunkeln auch bei Kälte - am Rosenmontag sollten die Karnevalisten in Rheinland-Pfalz und im Saarland allerdings luftige Samba-Kostüme meiden. Vor allem am Vormittag starten die Rosenmontagszüge unter einer dichten Wolkendecke, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. dpa