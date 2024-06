Wettervorhersage Endlich warme Tage: Erleben wir doch noch ein Sommermärchen?

In der kommenden Woche sind demnach bis mindestens Freitag täglich 10 bis 14 Sonnenstunden bei Tagestemperaturen um 25 bis 33 Grad zu erwarten. Über Mitteleuropa soll sich ein Hoch legen, jeweils östlich und westlich davon kündigen sich Tiefs an. Diese Aussichten deuten auf eine sogenannte Omega-Wetterlage hin. Laut Deutschen Wetterdienst sind Omegalagen stabile Hochdrucklagen, die sich über Mitteleuropa etablieren und so atlantische Tiefdruckgebiete blockieren. Das bedeutet, dass nun endlich der Sommer in Deutschland angekommen sein könnte und wir auf dauerhaft warme Temperaturen hoffen können.