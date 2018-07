später lesen Sonne satt: aber keine Tropennächte FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Badewetter pur: In den nächsten Tagen zeigt sich der Sommer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiter von seiner sonnigsten Seite. Der Deutsche Wetterdienst sagt bis Freitag Spitzentemperaturen bis 32 Grad voraus, und auch danach ist eine Abkühlung nicht in Sicht. dpa