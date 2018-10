später lesen Sonne treibt Temperaturen über 25-Grad-Marke FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Viel Sonnenschein von einem überwiegend blauen Himmel beschert Teilen von Rheinland-Pfalz Sommertage mitten im Oktober. Die Temperaturen steigen in der Vorderpfalz am (morgigen) Freitag auf Höchstwerte bis 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach vorhersagte. dpa