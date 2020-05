Sonne und klarer Himmel in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Zwei Menschen sitzen am Ufer der Saar. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken Am Mittwoch erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heiteres Wetter mit viel Sonne und wenigen Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettern die Temperaturen auf 21 bis 26 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag können Wolken aufziehen, es bleibt aber weitgehend trocken. Der Tag startet laut DWD im Süden zunächst bewölkt. Insgesamt wird es am Dienstag aber sonnig bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Auch am Freitag setzt sich das heitere Wetter laut Vorhersage fort. Es wird sonnig und trocken bei Höchstwerten bis zu 24 Grad.