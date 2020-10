Sonne und Regen wechseln sich ab

Dunkle Wolken ziehen über eine Landschaft. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Zum Beginn der neuen Woche legt das herbstliche Schmuddelwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine kurze Pause ein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, wird es am Montag weitgehend heiter bis wolkig und trocken, die Temperaturen steigen örtlich bei längerem Sonnenschein auf bis zu 15 Grad.

Zuvor erwartet die Menschen am Sonntag allerdings wechselhaftes Wetter. Bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad wechseln sich Wolken, Sonne und Regen ab.