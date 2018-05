Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht ein traumhaftes Frühsommerwochenende bevor: Temperaturen von 20 bis 28 Grad und Sonne satt sagen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst voraus. Mit Niederschlägen müsse nicht gerechnet werden, sagte Meteorologe Thomas Ruppert am Freitag in Offenbach. Grund sei eine Hochdruckbrüche, die über den Britischen Inseln bis zum Baltikum entstehe. Die kühle Meeresluft erwärme sich nach und nach. Noch schöner und wärmer als der Samstag wird der Sonntag mit Temperaturen über 25 Grad. Ab 25 Grad sprechen die Meteorologen von sommerlichen Temperaturen. dpa

Am Samstag werden in Hunsrück und Eifel um die 20 Grad erwartet, am Sonntag schon 22 Grad. An Mosel und Nahe können die Thermometer am Samstag bereits 25 Grad anzeigen. In der Vorderpfalz sind am Sonntag sogar Spitzenwerte bis 28 Grad möglich.