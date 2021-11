Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Raureif überzieht Gräser in der Eifel bei Kempenich. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird ruhig und freundlich. Nachdem sich am Mittwochvormittag die Nebelfelder auflösen, werde es meist heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

In einigen Flussniederungen und Tälern könne der Nebel jedoch andauern.

Es bleibt demnach überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 7 bis 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag werde es teils gering bewölkt, teils bilde sich dichter Nebel. Die Temperaturen fallen auf 1 bis minus 2 Grad. Zudem soll sich Frost in Bodennähe verbreiten, örtlich kann sich Glätte bilden.

Am Donnerstag löse sich der morgendliche Nebel erst im Tagesverlauf allmählich auf. Überwiegend bleibe es jedoch sonnig. Die Temperaturen erreichen tagsüber maximal 5 bis 8 Grad.