Sonne-Wolken-Mix in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Die Sonne scheint über einem Rapsfeld. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Wochenende wechselhaft. Am Freitag bleibt es häufig sonnig, im Laufe des Tages bilden sich aber Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa