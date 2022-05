Wetter : Sonne-Wolken-Mix in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf wechselhaftes Wetter am langen Wochenende einstellen. Neben sonnigen Abschnitten gibt es auch dichtere Wolken. Auch der ein oder andere Regenschauer ist mit dabei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

Am Freitag, dem Brückentag, liegen die Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad, in höheren Lagen bei 16 bis 19 Grad. Nach örtlich etwas Regen bleibt es am Nachmittag bei einem Mix aus Quellwolken und Sonne trocken. Im Norden weht dazu ein teils böig auffrischender Wind.

Am Samstag wechseln sich erneut Sonne und Wolken am Himmel ab, so der DWD. Vor allem in der Nordhälfte muss demnach mit vereinzelten Regenschauern gerechnet werden. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwesten. Nach Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad in der Nacht steigen die Temperaturen tagsüber auf 15 bis 19 Grad, in Hochlagen auf 13 bis 16 Grad. Auch die Nacht zum Sonntag wird erneut besonders kühl: In der Eifel sinken die Temperaturen auf zwei Grad.

© dpa-infocom, dpa:220526-99-440650/2

(dpa)