Sonne zum Wochenstart: Ab Dienstag Regen und Gewitter

Essen Ab Dienstag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf wechselhaftes Wetter mit schauerartigem Regen einstellen. Zu Wochenbeginn bleibe es am Montag aber zunächst noch sonnig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen.



Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 26 Grad am Oberrhein sei es trocken. Lediglich hier und da gebe es Quellwolken.