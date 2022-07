Sommer : Autsch, ich habe einen Sonnenbrand! Mit diesen Tipps wird’s nicht ganz so schlimm

Autsch, ich habe einen Sonnenbrand! Mit diesen Tipps wird’s nicht ganz so schlimm

Trier/Bitburg/Wittlich Der Sommer ist mit viel Sonnenschein und Hitze in der Region angekommen. Da kann es schnell mal passieren, dass man sich einen Sonnenbrand holt. Wie man die Schmerzen lindern und die Haut bei der Heilung unterstützen kann.

Kalte Umschläge als Erste Hilfe bei Sonnenbrand

Bei einem leichten Sonnenbrand sind kalte Umschläge eine gute Erste-Hilfe-Maßnahme. Dafür einfach ein sauberes Tuch in kaltes Wasser tauchen und etwa eine Viertelstunde auf die betroffenen Hautstellen legen. Wer Sonnenbrand am Rücken hat, kann auch ein T-Shirt im kalten Wasser nass machen und es sich überziehen. Vorsicht am Meer: Tuch oder T-Shirt nicht ins Salzwasser tauchen, denn das kann ganz schön brennen!