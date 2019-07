Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die Sonne scheint von einem blauen Himmel zwischen zwei Sonnenblumen hindurch. Foto: Felix Kästle/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird in den kommenden Tagen mild und sonnig. Laut einem Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach strömt aus Nordwest kühle Meeresluft in die Bundesländer.

Am Dienstag ist es von der Eifel bis zum Westerwald noch vereinzelt bewölkt. Im Laufe des Tages lockert es sich auf und wird sonnig, die Höchsttemperaturen liegen bei zwischen 20 und 25 Grad. Vom Saarland bis zum Oberrhein können es maximal 27 Grad werden.