Deutscher Wetterdienst : Sonnenschein über Ostern in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein freundliches Osterwochenende mit viel Sonnenschein freuen. Der Karsamstag startet zwar wolkig, am Vormittag lockert es aber schnell auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte.

Am Nachmittag scheine dann überwiegend die Sonne - bei Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad in der Eifel und bis 18 Grad im Saarland. In der Nacht zum Sonntag rutschen die Temperaturen dann auf plus vier und minus zwei Grad. Der Himmel bleibe klar. Es müsse mit verbreitetem Frost in Bodennähe gerechnet werden.

Auch am Ostersonntag strahle die Sonne: Die Temperaturen steigen nach der DWD-Prognose auf angenehme 16 bis 19 Grad, in Hochlagen auf 16 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus Osten. In der Nacht zum Montag ist es laut DWD mal bewölkt, mal klar, die Temperaturen sinken auf fünf bis minus ein Grad. Am Ostermontag ziehen zum Teil einige Wolken über beide Bundesländer, dazwischen gebe es aber wieder viel Sonnenschein. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad.

