Sonnenschein und milde Temperaturen zum Wochenstart

Wolken leuchten im Abendlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Offenbach Sonnenschein und milde Temperaturen: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich auf frühlingshaftes Wetter zu Beginn der neuen Woche freuen. Am Montag zeigt sich der Himmel bereits wolkenfrei und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Es wird warm mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist wolkenlos, es kann sich jedoch örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf sieben bis zwei Grad, in den Mittelgebirgstälern ist örtlich leichter Frost möglich. Die lokalen Nebelfelder lösen sich am Dienstagmorgen rasch auf und die Sonne zeigt sich wieder. Die Höchsttemperaturen pendeln dann zwischen 21 und lokal 25 Grad.