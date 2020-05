Sonnig und trocken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Eine Mohnblumen blüht in einem Getreidefeld. Foto: Federico Gambarini/dpa

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Sonntag heiteres und trockenes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, klettern die Temperaturen zum Ende der Woche auf 17 bis 22 Grad.



Vor allem an Rhein, Saar und Mosel kann es wärmer werden. In der Nacht zu Montag bleibt es klar und trocken, die Temperaturen sinken auf bis zu 5 Grad. In der Eifel kann es zu Bodenfrost kommen.

Zum Wochenstart am Montag setzt sich das freundliche Wetter laut Vorhersage fort. Laut DWD liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad. Es werde heiter und sonnig.