später lesen Sonniger Herbst nach heftigen Unwettern an Rhein und Saar FOTO: Stenzel/Wiesbaden112.de FOTO: Stenzel/Wiesbaden112.de Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem heftigen Sturm zeigt sich der Herbst in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen von seiner goldenen Seite. Bis zum Donnerstag klettern die Temperaturen in beiden Ländern auf bis zu 24 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag in Offenbach mit. dpa