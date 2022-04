Wetter : Sonniger Karfreitag in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein Tagpfauenauge sitzt auf einem rosa blühenden Baum in der Sonne. Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich auf viel Sonne am Karfreitag freuen. Am Donnerstag ist es zunächst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Vor allem über dem Hunsrück und dem Westerwald kann es etwas regnen. Am Nachmittag lockert es von Norden her auf und bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es meist trocken. Örtlich kann es Nebelfelder geben. Die Temperaturen kühlen ab auf neun bis sechs Grad, im Bergland auf vier Grad. Am Karfreitag ist es dann trocken mit aufgelockerter Quellbewölkung. Die Meteorologen erwarten viel Sonne bei Höchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad. In der Pfalz liegen die Werte sogar bei bis zu 21 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-914346/2

(dpa)