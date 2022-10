Deutscher Wetterdienst : Sonniges Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf sonniges und mildes Wetter einstellen. Am Dienstag ist es nach der Auflösung von Nebelfeldern meist heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad, in Hochlagen werden etwa 15 Grad erreicht. In der Nacht zu Mittwoch wird es leicht bewölkt, stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad.

Das ruhige Herbstwetter hält auch am Mittwoch an. Den Meteorologen zufolge wird es im Tagesverlauf überwiegend sonnig und trocken, nur am Nachmittag wird es spürbar milder. Die Höchsttemperaturen zur Wochenmitte liegen zwischen 19 und 24 Grad.

© dpa-infocom, dpa:221003-99-988842/3

(dpa)