DWD-Angaben Sonniges Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Freitag erreichen die Höchsttemperaturen laut DWD Werte zwischen zehn und 13 und am Samstag sogar bis zu 15 Grad. An beiden Tagen soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben, lediglich im Westen und Süden sei am Samstag leichter Regen möglich. Bewölkt und regnerisch wird es am Sonntag nach DWD-Angaben bei Höchstwerten von acht bis 13 Grad.