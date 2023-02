Prominenz in der Arena Trier : So viel Glamour in Trier – Diese berühmten Freundinnen waren beim Davis Cup dabei (Fotos)

Foto: TV/Willy Speicher 11 Bilder Davis Cup in Trier: Promi-Freundinnen der Tennisstars

Trier Neben Boris Becker und seiner Freundin war auch eine bekannte Schauspielerin und Moderatorin in der Trierer Arena.

Allzu viele echte „It-Girls“ wie Sophia Thomalla treiben sich in Trier normalerweise nicht rum. Einer Stadt, der man nachsagt, dass Modetrends erst mit Jahren Verspätung ankommen. Ja, manchem in der Römerstadt dürfte daher nicht einmal klar sein, was ein It-Girl überhaupt ist. Nämlich laut Duden eine jüngere Frau, „die durch ihr häufiges öffentliches Auftreten in Gesellschaft prominenter Personen und ihre starke Medienpräsenz einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist“. So wie Schauspielerin, Moderatorin und Werbegesicht Sophia Thomalla (33) – Ex-Freundin von Rammstein-Sänger Till Lindemann und Fußballspieler Loris Karius, die nun „im Hexenkessel von Trier“ (so umschrieb es RTL-News) auf der Tribüne der Arena leidend mit ansehen musste, wie ihr Freund – das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev – beim Davis-Cup verlor. Als „Traumpaar der Tennis-Szene“ hatte Sport-Bild die beiden gerade erst gekürt. Kaum noch Zeit hatte er für sie wegen des vielen Trainings gefunden. Und dann das.

Mit ernstem Blick, die Haare streng in der Mitte gescheitelt verfolgte die bekannte Schönheit durch die Halme einer Grünlilie hindurch, was auf dem Platz passierte. Dass man das struppige Beamtengras ausgerechnet vor ihr platziert hatte, dürfte ihre Fans massiv geärgert haben. Ließ sich so doch nur erahnen, für welches Outfit sie sich in Trier entschieden hatte: ein schwarzes, teils transparentes, aber hoch geschlossenes Oberteil.

Wer mehr sehen will, muss der Moderatorin der Datingshows „Are You The One?“ schon auf Instagram folgen, wo sie sich zuletzt für das feiern ließ, was sie an australischen Stränden anzog. Besonders viel war das allerdings nicht. Ein knappes Bikini-Oberteil über super kurzen Hotpants – „was für ein Body“, jubelte der Express, während andere darüber berichteten, dass ihr Liebster es gar nicht lustig fand, was man von ihm im Vorfeld des Trierer Events wissen wollte. Stellten Journalisten den fünf Tennis-Spielern doch die Frage, wer von ihnen zu einem Rammstein-Konzert gehen würde. „Da bin ich raus. Da bin ich weg“, soll Zverev geantwortet haben ...

Weg sjnd nun auch die Hoffnungen auf den Davis Cup. Da half auch die Anwesenheit von Tennis-Star Boris Becker in Trier wenig, dessen Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro das Spektakel ebenfalls von der Tribüne beobachtete. Eine Frau Mitte 30, die Becker, der kürzlich erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, auch in der schwersten Zeit seines Lebens zur Seite gestanden hatte. Die Risikoanalystin im Politikbereich aus São Tomé und Príncipe saß im Ehrengastbereich und feuerte die deutschen Spieler mit an. Mit ihrem cremefarbenen Pulli fiel sie allerdings nicht allen Zuschauerinnen und Zuschauern sofort auf. So konnte sie, nur von einigen Besuchern erkannt, auch die Wege außerhalb des VIP-Bereichs nehmen. Zumal Boris Becker selbst nicht neben ihr saß, sondern bei der Mannschaft direkt hinter der Spielerbank. Auf ihn waren die Blicke gerichtet, er stand auch ohne offizielle Funktion im Blickpunkt. Er feuerte an, klatschte mit den Spielern ab und war praktisch Teil des Teams. Und modisch? Fiel er an beiden Tagen durch seine Puma-Trainingsjacke auf und passte sich auf seine Weise ebenfalls den Spielern an, die in den Trainingsanzügen des Teams neben ihm saßen.