Nahost-Konflikt Sorge vor zunehmendem Antisemitismus auch in der Region

Die Sorge vor zunehmendem Antisemitismus in Deutschland, aber auch in der Region wächst. Angesichts der Relativierung des Hamas-Blutbads in Israel durch Palästinenser-Unterstützer in Deutschland fordern Politiker ein umfassendes und scharfes Vorgehen gegen antisemitische Hetzer. Die Beauftragte der Landesregierung für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen, Monika Fuhr, zeigt sich besorgt. „Bei einem Fortgang der extrem angespannten Lageentwicklung im Nahen Osten kann dies aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Antisemitismus in Rheinland-Pfalz erstarkt“, sagte sie auf Anfrage unserer Redaktion.