Migration Sorgen wegen Ummeldung ukrainischer Autos in Deutschland

Aktuell gehen in verschiedenen Städten und Kommunen in Rheinland-Pfalz vermehrt Anträge ukrainischer Autobesitzer ein, so etwa in Trier, Koblenz und Kaiserslautern. „Die zu führenden Gespräche sind häufig sehr schwierig und langwierig, was unter anderem auch an den nach wie vor oft bestehenden sprachlichen Barrieren liegt“, sagte ein Sprecher der Stadt Trier.