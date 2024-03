Mainz Sozialgericht in Rheinland-Pfalz nutzt elektronische Akte

In Rheinland-Pfalz arbeitet fortan ein erstes Sozialgericht mit der elektronischen Akte - und zwar das in Mainz. Damit sei die eAkte in allen Gerichtsbarkeiten im Land angekommen, teilte das Justizministerium in Mainz am Montag mit. Noch in diesem Jahr sollen zwei weitere Sozialgerichte und das Landessozialgericht in Mainz auf elektronische Aktenführung umgestellt werden.