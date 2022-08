Verbraucher : Sozialminister warnt: Viele können Stromrechnung nicht mehr zahlen

Trier Land und Sozialverband VdK fordern weitere und deutlichere Entlastungen der Bürger. Gas- und Ölpreise haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Die Energiepreise steigen immer weiter. Nach der Ankündigung Russlands, die Gaslieferung Ende August erneut angeblich für ein paar Tage zu stoppen, ist der Großhandelspreis für Gas am Montag an der Börse um 15 Prozent gestiegen. Laut dem Vergleichsportal Check24 hat sich der Gaspreis für Verbraucher innerhalb eines Jahres um 185 Prozent erhöht. Trotz der beschlossenen Mehrwertsteuersenkung auf die Gasumlage müssen Kunden nach Angaben des Vergleichsportals in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen.