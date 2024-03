Verbände Sozialverband erstreitet über 35 Millionen: „Nöte steigen“

Insgesamt rund 35,23 Millionen Euro an Nachzahlungen hat der Sozialverband VdK in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr für seine Mitglieder bei Versicherungen und Behörden erstritten. Das seien sechs Prozent mehr als im Jahr davor gewesen, teilte der Verband der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Auch bei der Zahl der abgeschlossenen Fälle ging es den Angaben zufolge nach oben: 2023 wurden 43.815 gezählt nach 41.604 im Jahr davor.