Soziales Sozialverband VdK: Millionen-Nachzahlungen für Mitglieder

Saarbrücken · Der Sozialverband VdK hat im vergangenen Jahr im Saarland rund 4,55 Millionen Euro an Nachzahlungen und Rentenansprüchen für Rentner und Kranke erstritten. Insgesamt seien mehr als 4200 Fälle von Mitgliedern abgeschlossen worden, teilte der Verband am Mittwoch in Saarbrücken mit.

08.05.2024 , 19:04 Uhr

Die vom VdK bearbeiteten Fälle umfassen demnach Anträge, Widersprüche, Klagen und Berufungen gegenüber Kostenträgern nach dem Sozialrecht. „Viele Menschen suchen unsere Hilfe, weil sie von der Bürokratie überfordert sind und Gesetze oder Bescheide nicht verstehen“, sagte Landesgeschäftsführer Peter Springborn. Insgesamt führten die zwölf hauptamtlichen VdK-Juristen und die ehrenamtlichen Mitarbeiter laut Mitteilung mehr als 14.000 Beratungsgespräche. Die 4226 Verfahren umfassten den Angaben zufolge mehr als 1500 Anträge, über 2000 Widersprüche und 611 Klagen sowie 34 Berufungen. © dpa-infocom, dpa:240508-99-965703/2

