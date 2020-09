Spätersommerhitze hält an: Höchstwerte bis 33 Grad

Ein Mann sitzt mit Sonnenhut am Rheinufer in Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Offenbach Der Spätsommer lässt die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Montag auf bis zu 33 Grad Celsius steigen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach werden auch noch im höheren Bergland bis zu 27 Grad erreicht.

Insgesamt soll es sonnig und freundlich bleiben.