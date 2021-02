Spätestens zu Wochenbeginn Rückgang des Hochwassers erwartet

Die Saar ist im Bereich der Innenstadt von Saarbrücken über die Ufer getreten. Foto: Oliver Dietze/dpa/Aktuell

Saarbrücken/Mainz In der kommenden Woche wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder winterlich kalt. Mit den Temperaturen sinken in den Hochwassergebieten auch die Pegelstände.

Wegen des Regens verschärft sich die Lage in den meisten Hochwassergebieten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Sonntag zunächst weiter. Für den Beginn der kommenden Woche sagten am Samstag die Behörden in Saarbrücken und Mainz aber für nahezu alle Flüsse fallende Pegelstände voraus.

In Mainz wird der Höchststand des Rheins für den späten Samstagabend erwartet. Dort soll das Hochwasser ab Sonntag zurückgehen. Im weiter flussabwärts gelegenen Koblenz ist den Angaben zufolge entsprechend erst am Montag mit einem Rückgang zu rechnen.

In Trier an der Mosel steigt der Pegelstand laut Vorhersage bis zum Sonntag auf das Niveau vom Donnerstag an und fällt dann wieder. „Für Beginn der kommenden Woche zeichnen sich an der gesamten Mosel über längere Zeit fallende Wasserstände ab“, teilte das Landesamt für Umwelt in Mainz mit.

An der Saar stagnieren die Wasserstände nach Darstellung des Saarbrücker Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz „auf hohem Niveau“ oder steigen leicht an. Am Sonntag wird örtlich mit einem Überschreiten der niedrigsten Meldestufe gerechnet. Am Pegel Fremersdorf wird für Sonntag ein Höchststand vorhergesagt.

Die Pegelstände sinken unter anderem, weil die Temperaturen wieder deutlich zurückgehen. Dadurch gibt es eher Schnee als Regen. Wo Regen fällt, friert dieser meist zu Eis und speist nicht sofort die Flüsse. Vor allem für die Eifel und den Westerwald sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gefrierenden Regen und gefährliches Glatteis vorher.

Im Süden der Region lockert es sogar leicht auf. Die neue Woche bringt dann weitere Schneefälle. Dabei wird es besonders nachts kalt: In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen den Angaben zufolge auf bis minus 13 Grad zurück.