Blauer Himmel und Sonne satt: Der Spätsommer beschert Rheinland-Pfalz und dem Saarland am (morgigen) Sonntag bestes Ausflugswetter. Nur zeitweise ziehen einige Wolkenfelder durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach vorhersagte. dpa