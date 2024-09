Wetterprognose Spätsommerliches Wetter bis Sonntagnachmittag

Nachdem sich der Nebel am Sonntag lichtet, ist es dem DWD zufolge zunächst heiter bis sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. Schon am Nachmittag ziehen jedoch vom Südwesten her dichte Wolken auf, am späten Abend und in der Nacht gibt es Schauer und vereinzelt Gewitter. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 13 bis 11 Grad.