später lesen Spahn: Flüchtlingszahlen sind immer noch zu hoch FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Jens Spahn, sieht in der Flüchtlingsfrage noch keine Entspannung. „Die Zahlen sind immer noch so, dass - wenn sie so bleiben - sie zu hoch sind“, sagte der Bundesgesundheitsminister am Freitagabend in Koblenz. dpa