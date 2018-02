später lesen Spahn für Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat die Nominierung der saarländischen Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Generalsekretärin der Partei begrüßt. „Wir als CDU stehen vor einem wichtigen Diskussionsprozess, auch über ein neues Grundsatzprogramm“, sagte Spahn am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Spahn gilt als Hoffnungsträger der Konservativen in der CDU und Kritiker von CDU-Chefin Angela Merkel. dpa