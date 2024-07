Erhöhte Terrorgefahr? Darum verschärft die Air Base Spangdahlem ihre Sicherheitsvorkehrungen

Die US-Militärstützpunkte in Deutschland und anderen europäischen Ländern sind am Wochenende in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Das Pentagon habe auf den Stützpunkten die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, heißt es in Berichten mehrerer US-Medien. Die Sicherheitsstufe namens Force Protection Condition Charlie wird ausgerufen, wenn von einer unmittelbar bevorstehenden Terrorbedrohung ausgegangen wird. Die höchste Stufe Delta wird ausgerufen, wenn ein Terroranschlag erfolgt ist oder unmittelbar bevorsteht.