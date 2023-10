F-16 Warum Spangdahlemer Kampfjets auf einen polnischen Stützpunkt verlegt wurden

Mehrere F-16-Kampfjets der US-Air Base Spangdahlem in der Eifel sind am Dienstag nach Polen verlegt worden. Die Militärmaschinen sollen auf dem zwischen Posen und Warschau gelegenen Luftwaffenstützpunkt Powidz zur Sicherung der Nato-Ostflanke eingesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der US-Luftwaffe in Europa. Die Stationierung unterstreiche die stabilen Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den Verbündeten und Partnern in Europa.