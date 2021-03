Spargel in Rheinland-Pfalz etwas später dran als 2020

Mainz Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd rechnet noch im März mit dem ersten Spargel der Saison. „Es wird aber wohl nur eine kleinere Menge“, sagte Verbandssprecher Andreas Köhr der Deutschen Presse-Agentur.

Die Stangen kommen dann in der Pfalz und in Rheinhessen aus geschütztem Anbau unter dreifacher Folienabdeckung beziehungsweise Großtunneln. „Freilandspargel dauert wesentlich länger“, sagte Köhr. In diesem Jahr sei man insgesamt etwas später dran als 2020.